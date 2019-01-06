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    В Джалилабаде обнаружена древняя каменная надпись

    Джалилабад. 6 января. REPORT.AZ/ На территории села Шатырлы Джалилабадского района обнаружена каменная надпись.

    Как сообщает муганское бюро Report, историческая находка была найдена краеведом Эльшадом Амановым.

    По словам Э. Аманова, эта надпись относится приблизительно к I тысячелетию до нашей эры. Историк также сказал, что статьи в хрониках написаны в первой официальной письменной системе нашей истории - рунической письменной системе.

    Включая эту находку, до настоящего времени в Джалилабадском районе было найдено 11 образцов каменных надписей. 9 из них написаны руническими буквами, а два других еще не определены. 

    Полученные данные будут переданы в Джалилабадский областной историко-этнографический музей.

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