В Джалилабаде обнаружена древняя каменная надпись

Джалилабад. 6 января. REPORT.AZ/ На территории села Шатырлы Джалилабадского района обнаружена каменная надпись.

Как сообщает муганское бюро Report, историческая находка была найдена краеведом Эльшадом Амановым.

По словам Э. Аманова, эта надпись относится приблизительно к I тысячелетию до нашей эры. Историк также сказал, что статьи в хрониках написаны в первой официальной письменной системе нашей истории - рунической письменной системе.

Включая эту находку, до настоящего времени в Джалилабадском районе было найдено 11 образцов каменных надписей. 9 из них написаны руническими буквами, а два других еще не определены.

Полученные данные будут переданы в Джалилабадский областной историко-этнографический музей.