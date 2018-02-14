В Дубае в ближайшее время запустят беспилотное воздушное такси

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Необычный вид транспорта - автономное (не пилотируемое человеком в кабине) воздушное такси, в ближайшем будущем появится в небе над Дубаем, крупнейшим городом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Воздушное такси Дубая - экологически чистый вид транспорта, так как он будет работать на электричестве. Согласно проекту, максимальная длительность полета не превысит 30 минут, а максимальная скорость - 100 км/ч. Потолок высоты полета составит 2 тысячи метров", - отмечается в презентационных материалах.