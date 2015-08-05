​В Дубае строят небоскреб с самой высокой в мире смотровой площадкой

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Небоскреб высотой 711 метров с самой высокой в мире смотровой площадкой будет построен в новом районе Дубая под названием Meydan One, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Высота, на которой будет расположена смотровая площадка с панорамными видами, составит 655 метров. Над ней на высоте 675 метров будет расположен самый высокий в мире ресторан.

Ранее сообщалось, что самая высокая в мире смотровая площадка появится в Дубае на небоскребе Burj 2020, который планируется построить в честь выставки ЭКСПО-2020. В настоящее время пальма первенства принадлежит небоскребу Canton Tower в городе Гуанчжоу в Китае со смотровой площадкой на высоте 488 метров.

Общая площадь нового района Meydan One составит пять квадратных километров. Помимо пятизвездочного отеля, пляжа, причала для яхт, торговых и развлекательных объектов, он будет включать самый длинный в мире крытый горнолыжный спуск длиной 1,2 километра.

Компания-девелопер Meydan также планирует соорудить крупнейший в мире комплекс "танцующих фонтанов" длиной 420 метров. Подобные фонтаны расположены у подножия самого высокого здания в мире - небоскреба Burj Khalifa в Дубае.

Первая фаза проекта Meydan One планируется к завершению в 2020 году. Дополнительные детали проекта будут представлены на ежегодной выставке Cityscape, которая пройдет в Дубае в начале сентября.