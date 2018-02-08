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    В Дубае изготовили торт в форме невесты стоимостью в $1 млн - ФОТО

    Обручальное кольцо на безымянном пальце девушки-торта украшает настоящий бриллиант

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В Дубае изготовили необычный торт в виде невесты в полный рост. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, произведение искусства находится в одном из новых свадебных салонов. 

    На оформление свадебного наряда ушло две тысячи цветов из крема и около тысячи съедобных жемчужин.

    Автором свадебного наряда, в которое "одета" кондитерская невеста, стала британский дизайнер Дэбби Уингхэм. Свадебное платье и хиджаб выполнены из крема, шоколада и мастики. По словам дизайнера, на оформление наряда ушло две тысячи цветов из крема и около тысячи съедобных жемчужин.

    Кроме того, обручальное кольцо на безымянном пальце девушки-торта украшает настоящий бриллиант. Стоимость скульптуры оценивается в один миллион долларов.

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