​В центре Лондона поставили памятник Махатме Ганди

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Возле здания Парламента в Лондоне открыли новый памятник Махатме Ганди.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, установка монумента приурочена к 100-летию возвращению индийского духовного лидера на родину для начала борьбы за независимость от Великобритании.

В церемонии открытия монумента участвовали премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, внук Ганди политик Шри Гопалкришна Ганди и другие британские и индийские официальные лица.

"Устанавливая памятник Ганди на этой знаменитой площади, мы даем ему вечный дом в нашей стране", — отметил на церемонии английский премьер-министр.