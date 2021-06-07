В Британии задержан самый молодой в истории страны торговец крэком

Сотрудники британских правоохранительных органов задержали самого молодого в истории Соединенного королевства торговца крэком-кокаином. Речь идет о девятилетнем ученике начальной школы.
Как передает Report, об этом пишет
Как сообщает издание, он был пойман полицией за хранение запрещенных веществ с целью поставки.
Однако предъявить обвинение ребенку не смогли, так как ему еще нет 10 лет. С этого возраста в Англии и Уэльсе наступает уголовная ответственность.
По версии правоохранителей, мальчика заставляли передавать наркотики одному из родителей или старшему брату, сестре.