О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Британии задержан самый молодой в истории страны торговец крэком

В Британии задержан самый молодой в истории страны торговец крэком Сотрудники британских правоохранительных органов задержали самого молодого в истории Соединенного королевства торговца крэком-кокаином. Речь идет о девятилетнем ученике начальной школы.
Это интересно
7 июня 2021 г. 03:49
В Британии задержан самый молодой в истории страны торговец крэком

Сотрудники британских правоохранительных органов задержали самого молодого в истории Соединенного королевства торговца крэком-кокаином. Речь идет о девятилетнем ученике начальной школы.

Как передает Report, об этом пишет Mirror.

Как сообщает издание, он был пойман полицией за хранение запрещенных веществ с целью поставки.

Однако предъявить обвинение ребенку не смогли, так как ему еще нет 10 лет. С этого возраста в Англии и Уэльсе наступает уголовная ответственность.

По версии правоохранителей, мальчика заставляли передавать наркотики одному из родителей или старшему брату, сестре.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Britain’s youngest ever crack cocaine dealer detained
Версия на азербайджанском языке Britaniyada tarixində ən gənc – 9 yaşlı narkotacir saxlanılıb

Экслюзивные новости

Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
Азербайджанец избран депутатом на прошедших в Латвии выборах
7 июня 2021 г. 18:08
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
Азербайджан может открыть сухопутные границы на следующей неделе - ЭКСКЛЮЗИВ
7 июня 2021 г. 10:32
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
Одолевший армянина в Украине азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира
7 июня 2021 г. 09:52
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi