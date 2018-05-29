В Британии потерялся пассажирский поезд

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Великобритании машинист поезда CrossCountry Train по ошибке привез пассажиров в другой город, сообщает The Mirror. Как передает Report, из города Ньюкасл на севере страны он должен был прибыть на юг, в Реддинг, но в итоге оказался в Понтефракте.

"Сейчас я в потерявшемся поезде где-то возле Понтефракта, — написала в Twitter одна из пассажирок. — Мы застряли тут, потому что машинист "выбрал неверный путь". Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?"

По ее словам, в поезде, помимо нее, оказалась еще сотня попутчиков. Как пишет The Mirror, поезд направили в объезд первоначального маршрута из-за инцидента на путях в Донкастере, а после этого по неустановленной причине состав поехал не на юг, а на запад. После долгой стоянки в окрестностях Понтефракта поезд отправился обратно на север и вернулся на правильный маршрут, на что ушло около часа. В городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, пассажиров высадили.