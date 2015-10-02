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    ​В Британии под землю провалился жилой квартал - ВИДЕО

    Ширина провала составляет около 20 метров

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Власти британского города Сент-Олбанс эвакуировали часть жителей населенного пункта из-за огромной ямы посреди жилого квартала.

    Как передает Report, в результате образования впадины, к счастью, никто не пострадал.

    Ширина провала составляет около 20 метров (это почти высота 5-этажной хрущевки), а его глубина – 10 метров.

    Из-за громадной ямы квартал остался без света и водоснабжения.

    Чрезвычайные службы опасаются, что провал может еще увеличиться в размерах. Однако сейчас соответствующие органы засыпают воронку и восстанавливают коммуникации.

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