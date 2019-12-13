В "Bizim supermarket" под видом сливочного масла продавался спред

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает мероприятия, направленные на защиту прав потребителей и обеспечение продовольственной безопасности.

Как сообщили Report в АПБА, на основе поступившей информации сотрудники АПБА провели мониторинг в маркете "Bizim supermarket" на улице Шарифзаде, 154 A в Ясамальском районе города Баку.

В ходе проверок было установлено, что хотя на этикетке масла "Ивановка" с товарным знаком "Uzun Ömür" было отмечено "растительный спред", на витрине он провадался под видом сливочного масла. Факт также нашел подтверждение на кассовом чеке.

По факту был составлен административный протокол, приняты соответствующие меры в рамках законодательства.