В Австрии закрыли фабрику по производству конфет, названных в честь Моцарта

В Австрии закрылась шоколадная фабрика, на которой производили названные в честь композитора Моцарта конфеты.

В Австрии закрылась шоколадная фабрика, на которой производили названные в честь композитора Моцарта конфеты.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Ö1.

"Конфеты Mozartkugel марки Mirabell с сегодняшнего дня ушли в прошлое, по крайней мере, на традиционной фабрике Salzburg Schockolade в Грёдиге (около австрийского Зальцбурга). Производство закрывается", - указано в материале.

Промышленное производство этих шоколадных конфет в Зальцбурге началось в 1897 году. С открытия фабрики в Грёдиге в 1948 году было выпущено 5 млрд конфет Mozartkugel.

Конфеты продолжат производить за рубежом, сообщил представитель компании. Но куда конкретно перенесут производство, владелец марки - американская корпорация Mondelez - не уведомила.

Вплоть до закрытия на фабрике работали 60 сотрудников. Оборудование планируют быстро продать, оно пользуется спросом "по всему миру, до Египта и Маврикия". Конкретного покупателя здания пока не нашли, хотя переговоры о продаже уже ведутся.

О грядущем закрытии производства стало известно еще в июне. Решению руководства предшествовало банкротство предприятия в Зальцбурге в ноябре 2021 года и дальнейшее сокращение производства, пишет газета Standard. Причинами стали рост цен в первую очередь на электроэнергию, а также на сырье, упаковочные материалы и транспортировку.