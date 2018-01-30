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    В Австралии кенгуру на лету сбил велосипедистку - ВИДЕО

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Сети появилось видео, на котором кенгуру сбил велосипедистку в Австралии. Запись опубликовал телеканал CGTN.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент, произошедший в штате Квинсленд, сняла на камеру знакомая пострадавшей.

    На кадрах видно, как группа велосипедистов едет по пустой дороге. Внезапно из кустов появляется животное и в прыжке на лету сбивает женщину. После этого кенгуру скрылся.

    В результате удара об асфальт велосипедистка получила травмы плеча и колена, ее доставили в больницу.

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