    В Архангельской области добыли два алмаза ювелирного качества

    • 18 ноября, 2025
    • 17:26
    В Архангельской области добыли два алмаза ювелирного качества

    В Архангельской области на месторождении имени Владимира Гриба добыли два алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата.

    Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

    "Эти кристаллы стали третьим и четвертым особо крупными образцами, извлеченными в этом году, а также 50-м и 51-м уникальными камнями за весь период промышленной разработки карьера", - отметил он.

    По его словам, каждый из найденных алмазов отличается исключительной чистотой, прозрачностью и природной формой.

    В конце сентября на этом же месторождении нашли алмаз весом 340 карат - это один из пяти крупнейших алмазов, добытых когда-либо в России.

