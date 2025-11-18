В Архангельской области добыли два алмаза ювелирного качества
18 ноября, 2025
- 17:26
В Архангельской области на месторождении имени Владимира Гриба добыли два алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
"Эти кристаллы стали третьим и четвертым особо крупными образцами, извлеченными в этом году, а также 50-м и 51-м уникальными камнями за весь период промышленной разработки карьера", - отметил он.
По его словам, каждый из найденных алмазов отличается исключительной чистотой, прозрачностью и природной формой.
В конце сентября на этом же месторождении нашли алмаз весом 340 карат - это один из пяти крупнейших алмазов, добытых когда-либо в России.
