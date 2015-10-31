​В Англии туристам стали предоставлять номера в зоопарке

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Зоопарк Бристоля (Южная Англия) начал предоставлять туристам экзотическую услугу.

Как передает Report, гостиница с двумя спальнями под названием The Lodge находится прямо на территории зоосада — одном из старейших в мире.

Руководство подчеркивает, что подобного рода отель — первый в своем роде. После закрытия зоопарка личный гид проведет для гостей отеля экскурсию, во время которой они познакомятся с пингвинами и обезьянами, а также увидят кормление тюленей, красных панд и львов. За ужином постояльцы смогут наблюдать с балкона за капибарами, тапирами и гиппопотамами, а на следующее утро — своими руками покормить сурикатов. Однако услуга отнюдь не дешевая. Стоимость проживания в The Lodge — от 750 до 1050 фунтов стерлингов за ночь (от 1040 до 1460 евро).