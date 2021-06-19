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В Африке нашли третий по величине алмаз на Земле

В Африке нашли третий по величине алмаз на Земле Cовместное предприятие компаний De Beers, Anglo American и правительства Ботсваны обнаружило алмаз весом 1 098 карат. Он немного меньше, чем второй по величине алмаз из когда-либо найденных на Земле.
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19 июня 2021 г. 03:29
В Африке нашли третий по величине алмаз на Земле

Cовместное предприятие компаний De Beers, Anglo American и правительства Ботсваны обнаружило алмаз весом 1 098 карат. Он немного меньше, чем второй по величине алмаз из когда-либо найденных на Земле.

Как передает Report со ссылкой на Live Science, гигантский драгоценный камень был обнаружен на руднике Джваненг на юге Ботсваны, который, и считается самым ценным рудником в мире. Представитель горнодобывающей компании Debswana, совместного предприятия корпорации De Beers и правительства Ботсваны, говорит, что огромный драгоценный камень - самый большой алмаз, когда-либо обнаруженный за пятидесятилетнюю историю компании.

Ботсвана является ведущим поставщиком алмазов в Африке, а также здесь находится рудник, где в 2015 году был обнаружен второй по величине алмаз в мире - камень весом 1 109 карат под названием Lesedi La Rona.

Самый большой в мире алмаз, Куллинан, весит 3 106 карат, и его обнаружили в Южной Африке в 1905 году. В 1908 году драгоценный камень разрезали примерно на 100 частей, а самый большой кусок весом в 530 карат, отправили в Лондон, где он украшает верхнюю часть Королевского скипетра британского монарха (одна из Драгоценностей короны Англии, которая находится в лондонском Тауэре).

По сообщению Bloomberg, оценка нового камня будет проведена в ближайшие недели, после чего государственная алмазная торговая компания Ботсваны сможет решить, покупать ли его у Debswana или позволить De Beers продать его.

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