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Уничтоженную боевиками статую в Ираке восстановили с помощью 3D-печати

Уничтоженную боевиками статую в Ираке восстановили с помощью 3D-печати
​Скульптура льва, которая была уничтожена в Ираке террористами из группировки Исламское государство, восстановлена на 3D-принтере
© AP

Скульптура льва, которая была уничтожена в Ираке террористами из группировки "Исламское государство", восстановлена на 3D-принтере, сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press.

3D-модель является копией 3000-летней статуи, которая находилась в храме Иштар в иракском городе Нимруд.

Статуя льва была воссоздана по фотографиям, сделанным до ее уничтожения в 2015 году. В восстановлении каменного льва участвовала компания Google, речь идет о проекте по цифровому искусству и культуре.

Модель льва в натуральную величину можно увидеть на выставке в Лондоне, которая откроется в ближайшее время.

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