Уничтоженную боевиками статую в Ираке восстановили с помощью 3D-печати

Скульптура льва, которая была уничтожена в Ираке террористами из группировки "Исламское государство", восстановлена на 3D-принтере, сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press.
3D-модель является копией 3000-летней статуи, которая находилась в храме Иштар в иракском городе Нимруд.
Статуя льва была воссоздана по фотографиям, сделанным до ее уничтожения в 2015 году. В восстановлении каменного льва участвовала компания Google, речь идет о проекте по цифровому искусству и культуре.
Модель льва в натуральную величину можно увидеть на выставке в Лондоне, которая откроется в ближайшее время.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости