Умер американский актер, который снимался вместе с Чаком Норрисом и Брюсом Ли

Американский актер и мастер боевых искусств Роберт Уолл, который тренировался и снимался вместе с Чаком Норрисом и Брюсом Ли, скончался на 83 году жизни.

Американский актер и мастер боевых искусств Роберт Уолл, который тренировался и снимался вместе с Чаком Норрисом и Брюсом Ли, скончался на 83 году жизни.

Как передает Report со ссылкой на TMZ , Уолл появлялся в фильмах "Путь дракона" 1972 года и "Выход дракона" 1973 года, в которых главную роль сыграл Ли. "Выход дракона" стал первой голливудской картиной с восточными единоборствами и оказался последним законченным фильмом с участием Ли, умершего за шесть дней до премьеры.

Роберт Уолл родился 22 августа 1939 года в Калифорнии, США. У него черный пояс 9-й степени по тансудо и чункукдо под руководством Чака Норриса. Выиграл чемпионат США по профессиональному карате 1970 года. Избран в Зал славы Профессиональной ассоциации каратэ.

Уолл также известен своим публичным соперничеством с Стивеном Сигалом, которое спровоцировало ряд проблем между ними в период с 1988 по 1992 год. Это началось, когда Сигал дал пренебрежительные комментарии о Брюсе Ли, Чаке Норрисе и других американских мастерах боевых искусств.