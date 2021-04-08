Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"

Американский актер Уолтер Олкевич, сыгравший в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 72 лет

Американский актер Уолтер Олкевич, сыгравший в сериале "Твин Пикс", скончался в возрасте 72 лет.

Как передает Report, об этом сообщил его сын Зак изданию Hollywood Reporter.

По его словам, актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

Издание отмечает, что в последние 20 лет Олкевич испытывал проблемы со здоровьем и перенес несколько неудачных операций на колене, в результате которых он оказался прикован к постели и был вынужден сделать паузу в актерской карьере.

Уолтер Олкевич известен прежде всего благодаря роли бармена Жака Рено в сериале "Твин Пикс" и его приквеле "Твин Пикс: Огонь, иди со мной". Кроме того, актер также снялся в сериале "Грейс в огне" и фильме "Клиент".