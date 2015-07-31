Ученым удалось получить действенную вакцину против вируса Эбола

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Экспериментальная вакцина против вируса Эбола, разработанная фармацевтической компанией Merck&Co и правительством Канады и испытанная на примерно 7,5 тысячи человек в Гвинее, возможно, позволит справиться с распространением этого заболевания, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

"Если она окажется эффективной, то она кардинально изменит ситуацию. Это изменит тактику против нынешней вспышки и против будущих вспышек", - приводит агентство слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чан.

В ходе испытаний группа в составе более 4 тысяч человек получила вакцину в течение 10 дней после близкого контакта с пациентом, больным лихорадкой Эбола. Другая группа в 3,5 тысячи человек получила вакцину в срок позднее 10 дней.

В первой группе не было выявлено ни одного случая заражения вирусом Эбола, во второй - всего 16 случаев.

Однако пока медики планируют использовать эту вакцину лишь при новой вспышке вируса Эбола, а не в ходе масштабной кампании по вакцинации населения.

В Merck&Co также сообщила, что в настоящий момент испытания вакцины находятся на финальной стадии в Сьерра-Леоне.

Вакцина пока не получила официального одобрения.

По данным ВОЗ, жертвами крупнейшей в истории вспышки вируса Эбола, начавшейся в Африке в 2014 году, стали более 11 тысяч человек.