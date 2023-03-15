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Ученый из Италии нашел кавказские корни художника Леонардо да Винчи

Ученый из Италии нашел кавказские корни художника Леонардо да Винчи Мать итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой.
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15 марта 2023 г. 13:04
Ученый из Италии нашел кавказские корни художника Леонардо да Винчи

Мать итальянского мастера эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой.

Как передает Report, об этом сообщает газета Avvenire со ссылкой на итальянского писателя и профессора литературы Карло Вечче.

Вечче работает профессором итальянской литературы в неаполитанском университете L'Orientale и считается крупным специалистом по да Винчи.

Он обнаружил в Государственном архиве Флоренции документ об освобождении женщины, который был подписан в ноябре 1452 года, спустя примерно полгода после рождения Леонардо. В нотариальном акте говорится, что она была дочерью черкесского князя по имени Яков (Якоб). Документ подписал нотариус Пьеро да Винчи, отец будущего художника.

Катерина, как утверждает ученый, попала во Флоренцию с Кавказа через Венецию как рабыня. В тосканском городе она работала ткачихой и была наемной кормилицей: открытие Вечче говорит о том, что Леонардо был не первым ее ребенком.

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