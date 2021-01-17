Ученые рассказали, как распознать лжеца по жестам

Международная группа ученых из Университета имени Эразма Роттердамского и Ланкастерского выяснила, как распознать, что человек лжет.

Международная группа ученых из Университета имени Эразма Роттердамского и Ланкастерского выяснила, как распознать, что человек лжет.

Как передает Report со ссылкой на Royal Society Open Science, специалисты изучили, как лжец взаимодействует с тем, кому он врет.

Участие в эксперименте приняли 98 студентов мужского пола в возрасте от 18 до 36 лет.

Испытуемых попросили решить сложную головоломку, а затем рассказать о ней другим участникам. При этом руководители эксперимента специально сказали участникам, что головоломка будет легкой, чтобы те в конечном итоге начали говорить неправду о решаемом задании. К каждому добровольцу ученые прикрепили датчик, который фиксировал движения тела.

Выяснилось, что лжецы копировали жесты своего собеседника. Причем чем серьезнее была ложь, тем точнее лжецы повторяли движения "своей жертвы", пишет издание.

Ученые объяснили такое поведение тем, что мозг врунов занят "придумыванием", поэтому у него не остается ресурсов на создание собственных движений, поэтому человек просто копирует жесты своего собеседника.