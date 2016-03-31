Ученые приступают к сканированию гробницы Тутанхамона в поисках усыпальницы Нефертити

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Финальное сканирование гробницы фараона Тутанхамона, где в потайных комнатах может находиться усыпальница царицы Нефертити, будет проведена сегодня в Долине царей в Луксоре, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным министерства по делам древностей Египта, ученые приступят к работам вечером после закрытия гробницы для посещений туристами.

Предстоит третий, завершающий этап радиологического исследования и инфракрасного сканирования (термографии) усыпальницы, после чего должно быть принято решение о вскрытии гробницы.

Два предыдущих этапа археологических изысканий были проведены осенью прошлого года японскими учеными, и они подтвердили наличие дополнительных помещений, где может находиться заветная усыпальница. Исследователи выяснили, что за северной стеной гробницы есть пространства.

Министр по делам древностей Халед аль-Анани объявит о результатах работ 1 апреля, на специальной пресс-конференции в Луксоре.