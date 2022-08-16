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Ученые нашли способ получения кислорода на Марсе

Ученые нашли способ получения кислорода на Марсе Международная группа исследователей под руководством Массачусетского технологического института разработала способ получения кислорода в марсианской среде с помощью плазмы. Работа ученых была опубликована в журнале Journal of Applied Physics, передает Rep
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16 августа 2022 г. 20:44
Ученые нашли способ получения кислорода на Марсе

Международная группа исследователей под руководством Массачусетского технологического института разработала способ получения кислорода в марсианской среде с помощью плазмы. Работа ученых была опубликована в журнале Journal of Applied Physics, передает Report со ссылкой на Газета.ру.

«Разложение молекул углекислого газа для извлечения кислорода – сложный процесс. Кроме того, сложность заключается и в том, чтобы отделить кислород от газовой смеси, полученной в ходе реакции. Решить обе проблемы поможет плазма», – считают ученые.

Плазма – четвертое состояние материи. Плазма содержит свободные заряженные частицы, такие как электроны и ионы. Электроны можно легко разогнать с помощью электрических полей.

Когда электроны сталкиваются с молекулой углекислого газа, они могут разделить ее, тем самым создавая смесь кислорода и газов. Тепло, выделяемое в плазме, также способствует отделению кислорода. Свою теорию ученые доказали экспериментальным путем.

По словам ученых, технология может сыграть решающую роль в разработке систем жизнеобеспечения на Марсе, а также сырья и базовых химических веществ, необходимых для переработки топлива, строительных материалов и удобрений. Разработка также будет полезна в решении проблемы изменения климата на Земле.

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