Ученые из получили новые данные о возможном присутствии воды на Луне

Баку. 24 июль. REPORT.AZ/ Американские ученые нашли основания предположить, что под поверхностью Луны может присутствовать вода, свидетельствуют изыскания сотрудников университета Браун, которые в понедельник публикует издание Nature Geoscience.

Изучая спутниковые снимки Луны, полученные с помощью установленного на Индийском спутнике Chandrayaan-1 инструмента Moon Mineralogy Mapper, ученые "рассмотрели" стеклянные гранулы в составе вулканических пород практически на всей ее поверхности.

В 2009 году НАСА заявило, что в полученных в ходе миссии "Аполлон" в 1970-х годах образцов лунной поверхности было обнаружено присутствие воды. Тогда ученые подсчитали, что в одной тонне поверхности Луны может находиться до 946 миллилитров воды, но не могли достоверно ответить на вопрос, является ли ее присутствие локальным или относится ко всему спутнику Земли.

Также не было единым мнение ученых относительно происхождения воды на Луне. Не исключалось, что жидкость появилась в результате взаимодействия Солнечного ветра и водорода.

Однако, отмечают авторы нового исследования, "наличие воды в пирокластических материалах, поднявшихся из глубины Луны, свидетельствуют о том, что вода на ней имеет местное происхождение".

Как пояснил автор исследования Ральф Милликен, "тот факт, что почти все (магматические образования) демонстрируют присутствие воды, позволяет предположить, что львиная доля недр Луны влажная".

"Распространение этих богатых водой отложений является ключевым моментом. Они находятся на всей поверхности, что говорит нам о том, что случай нахождения воды в образцах миссии "Аполлон" не является единичным случаем", — отмечают авторы исследования.

Несмотря на то, что содержание воды в отдельных гранулах крайне мало, содержащие их вулканические породы простираются на многие километры на и под поверхностью Луны, считают ученые.

Как заявил ученый в интервью телеканалу CNN, это открытие может иметь важное значение для будущих миссий на Луну, поскольку потенциально говорит о возможности получения воды из лунных вулканических пород.