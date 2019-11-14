 Наверх

Ученые выяснили опасность позднего ужина

Ученые выяснили опасность позднего ужина

Ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке назвали опасность позднего ужина для здоровья, сообщает Report со ссылкой на РЕН ТВ.

Согласно проведенному исследованию, ужин после 18.00 может привести к проблемам ЖКТ и сердца.

В эксперименте приняли участие 112 женщин. Все они на протяжении одного года вели дневники, куда вносили записи о приемах пищи. 

Отмечается, что женщины, потреблявшие еду после 18.00, имели худший уровень сахара в крови, также у них наблюдались проблемы с сердцем, лишний вес и повышенное давление.

Как пояснили диетологи, организм не справляется с получаемыми вечером калориями.

Медики рекомендовали включить в распорядок дня прогулки и занятия спортом и постараться избегать вечерних перекусов.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!