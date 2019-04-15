Ученые из США пришли к выводу, что приятные запахи могут помочь бросить курить

Американские ученые пришли к выводу, что тягу к сигаретам можно ослабить при помощи приятных ароматов.

Об этом говорится в докладе, опубликованном официальным журналом Американской психологической ассоциации, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ученые Питтсбургского университета провели исследование среди 232 курильщиков в возрасте 18-55 лет, которые на тот не пробовали избавиться от этой пагубной привычки. За восемь часов до начала эксперимента их попросили не курить, после чего всем испытуемым было предложено понюхать и дать оценку ряду запахов, которые большинство людей считают приятными, например - шоколада, яблок, перечной мяты, лимона, ванили. Кроме этого им дали понюхать контейнеры с неприятно пахнущей химической смесью, сигаретами, а также контейнер без запаха. После этого их попросили зажечь сигарету, не затягиваясь, и оценить по 100-балльной шкале свое желание закурить.

Вслед за этим участников разбили на три группы. Первая состояла из тех, кому было предложено еще раз понюхать емкость с наиболее приятным, по их мнению, ароматом; участникам второй группы дали понюхать контейнер с сигаретой, а в третьей группе были те, кому достался пустой контейнер. После этого их всех вновь попросили оценить тягу к сигаретам. Эта же операция была проведена еще несколько раз с периодичностью в 60 секунд.

Ученые выявили, что желание курить снизилось во всех трех группах, однако намного сильнее (на 19,3 пункта) - среди тех, кто ощущал приятный запах. Во второй и третьей группах желание затянуться сигаретой упало на 11,7 и 11,2 пункта, соответственно.

"Наше исследование доказывает, что использование приятных ароматов дает надежду на то, что удастся поставить под контроль тягу к никотину у людей, старающихся бросить курить", - приводит журнал слова руководителя исследования, профессора Питтсбургского университета Майкла Сайетта. Он также подчеркнул, что ученым предстоит провести дополнительные исследования относительно того, насколько эффективен данный метод борьбы с курением вкупе с другими, более традиционными способами.