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Ученые нашли новый спутник Земли

Ученые нашли новый спутник Земли
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Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в циркуляре Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

"Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено", - говорится в документе.Специалистам рекомендуют дальнейшие наблюдения за объектом.Согласно открытым данным, астероид имеет размер от 1 до 6 метров. 
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