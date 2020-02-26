Ученые нашли новый спутник Земли

Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в циркуляре Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

"Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено", - говорится в документе.Специалистам рекомендуют дальнейшие наблюдения за объектом.Согласно открытым данным, астероид имеет размер от 1 до 6 метров.