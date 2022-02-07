У берегов США нашли корабль капитана Джеймса Кука

Спустя более чем два века, прошедших с момента крушения, в США найден корабль Джеймса Кука, на котором он отправился в Австралию в 1770 году.

Спустя более чем два века, прошедших с момента крушения, в США найден корабль Джеймса Кука, на котором он отправился в Австралию в 1770 году.

Как передает Report, об этом сообщает портал Australian Geographic .

Фрагменты корабля Endeavour британского путешественника и исследователя Джеймса Кука более двухсот лет покоились на дне гавани Ньюпорта в США. Двадцать два года изучения архивов и археологических исследований понадобилось специалистам, чтобы идентифицировать судно.

По мнению генерального директора Австралийского национального морского музея Кевина Сампшна, находка этого корабля – одна из важнейших в истории науки. Он отмечает, что судно, на котором плавал Джеймс Кук – важная веха для истории и культуры Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, а теперь и США.

Однако исполнительный директор Проекта морской археологии Род-Айленда Кэти Аббасс отмечает, что именно ее организация руководит раскопками. И окончательный отчет о подлинности судна Endeavour еще не опубликован. Кроме того, она отметила, что собраны еще не все доказательства, и научные изыскания будут продолжаться.

Сейчас от корабля Джеймса Кука осталось всего около 15%. Однако некоторые детали обломков позволили ученым утверждать, что это именно тот корабль.

Напомним, что останки корабля расположены всего в 500 метрах от побережья, где они находятся на 14 метров ниже поверхности, под осадком и илом, накопленным почти за 250 лет.

Первоначально спущенный на воду в 1764 году как "Граф Пембрук", корабль был переименован в Endeavour в 1768 году британским Королевским флотом и готовился к крупному научному путешествию в Тихий океан.

С 1768 по 1771 год Endeavour плыл по южной части Тихого океана прежде всего для того, чтобы зафиксировать прохождение Венеры над Таити в 1769 году.

Затем Кук обогнул южную часть Тихого океана в поисках "Великой Южной Земли", нанеся на карту побережье Новой Зеландии и восточное побережье Австралии.

Позже Endeavour был продан частным владельцам, переименован в "Lord Sandwich" и преднамеренно потоплен британскими войсками в 1778 году во время американской войны за независимость.

Год спустя Кук был убит на Гавайях во время своего третьего плавания по Тихому океану, за 10 лет до того, как первый флот прибыл в Новый Южный Уэльс, чтобы основать британскую колонию.