Трюдо накануне выборов извинился за черный грим - ФОТО

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне выборов извинился за свою фотографию в черном гриме.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBC, ранее журнал Time опубликовал фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и черном гриме. В таком виде будущий премьер Канады ходил на вечеринку в частной школе, где преподавал весной 2001 года. Ему было 29 лет. Фотографию обнаружили в выпускном альбоме.

"Я нарядился в костюм Аладдина и нанес макияж, я не должен был этого делать, мне следовало бы догадаться, а сейчас правда очень жаль", - заявил он. Трюдо добавил, что 18 лет назад не думал, что такой костюм можно будет связать с расизмом. "Теперь я понимаю, что это не так", - сказал он. Глава правительства также подчеркнул, что "всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности".

Одиннадцатого сентября Трюдо объявил о начале предвыборной кампании, формально попросив генерал-губернатора о роспуске парламента. Выборы пройдут 21 октября.