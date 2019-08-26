​Трамп захотел бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с чиновниками по национальной безопасности возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", что сотрудники администрации Трампа были ошарашены таким предложением.

"Они (ураганы) начинают формироваться у побережья Африки, а когда они движутся по Атлантике, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она ликвидирует его. Почему мы не можем этого сделать?" - передаёт источник слова Трампа.

Один из высокопоставленных чиновников защитил точку зрения Трампа и сказал, что это не повод для тревоги, поскольку цель президента - "не допустить, чтобы катастрофический ураган обрушился на материк". Он добавил, что его цель "неплохая".

Отмечается, что ещё администрация Эйзенхауэра в 1950-х задумывалась о том, чтобы взорвать ядерную бомбу над центром урагана для противодействия конвекционным потокам. Тогда идею разработал правительственный учёный.