Трамп пообещал написать правдивую книгу о себе

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп раскритиковал книгу журналиста Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом Доме» и пообещал, что напишет о себе сам.

Как сообщает Report, политик написал об этом на своей официальной странице в твиттере, передает Gazeta. По словам Трампа, книга Вудворда является еще одним «нападением» на него. При этом автор якобы ссылается на неназванные источники, слова которых уже опровергают. Глава государства подчеркнул, что многие их тех, кто процитирован в книге, уже назвали приведенные цитаты вымышленными.