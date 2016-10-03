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    Toyota создала ребенка-робота для бездетных женщин

    Продажи Kirobo Mini планируется начать в следующем году

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Компания Toyota Motor объявила о создании ребенка-робота, предназначенного для бездетных женщин в Японии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, робот получил название Kirobo Mini.

    Изобретение Toyota призвано смягчить последствия негативной демографической тенденции в Японии, лидирующей по показателям старения населения среди развитых стран.

    Как сообщается, Toyota планирует начать продажи Kirobo Mini в следующем году в Японии. Цена за одного робота составит 39 800 иен (392 доллара).

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