Toyota создала ребенка-робота для бездетных женщин

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Компания Toyota Motor объявила о создании ребенка-робота, предназначенного для бездетных женщин в Японии.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, робот получил название Kirobo Mini.

Изобретение Toyota призвано смягчить последствия негативной демографической тенденции в Японии, лидирующей по показателям старения населения среди развитых стран.

Как сообщается, Toyota планирует начать продажи Kirobo Mini в следующем году в Японии. Цена за одного робота составит 39 800 иен (392 доллара).