Торонто назван лучшим городом мира

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Торонто является лучшим городом мира для проживания, свидетельствует исследование Economist Intelligence Unit.

Аналитическое подразделение журнала The Economist учитывает в своих исследованиях ряд факторов – уровень жизни, стоимость проживания и безопасность.

Согласно анализу, проведенному в 36 крупных городах, экономический центр Канады оказался самым комфортным для проживания мегаполисом. Ни в одном из конкретных рейтингов административный центр провинции Онтарио не занял первого места, занять лидирующую позицию Торонто позволили совокупные высокие показатели. Среди самых безопасных стран Торонто занял восьмое место, благоустроенных – четвертое. Самым безопасным городом мира назван Токио.

Несмотря на то, что столица Японии является одним из крупнейших городов мира с населением в 30 млн., в Токио очень низок уровень преступности, отметили исследователи.

Другой японский город, Осака, занял третье место среди самых безопасных городов мира. Москва в рейтинге самых безопасных городов 2015 года оказалась на 43-м месте, между двумя индийскими городами.

На одну строчку выше российской столицы – Дели, на одну ступень ниже – Мумбаи. В категории "Личная безопасность" первое место отдано Сингапуру, за ним следуют Осака и Токио. Торонто – на восьмом месте. За ним разместились австралийский Мельбурн и нидерландская столица Амстердам, информирует Report со ссылкой на РБК.