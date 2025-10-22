Телескоп "Джеймс Уэбб" помог раскрыть "хаотичность" первых галактик Вселенной

Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" открыл свидетельства того, что почти все первые галактики Вселенной были очень "хаотичными", а также не похожими на их упорядоченные аналоги из современной эпохи по характеру распределения материи. Открытие помогло разрешить противоречия между теориями и недавними наблюдениями.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу британского Кембриджского университета.

"Результаты прошлых наблюдений указывали на то, что в ранней Вселенной присутствовали крупные упорядоченные по структуре галактики, что противоречит общепринятым моделям эволюции мироздания. Мы изучили структуру сотен галактик, в том числе объектов небольшой массы, что помогло нам дополнить и поменять эту картину и сделать ее совместимой с общепринятыми теориями", - отметил профессор Кембриджского университета (Великобритания) Сандро Таккелла, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают профессор Таккелла и другие ученые, по текущим представлениям космологов первые галактики появились во Вселенной примерно через 300-400 млн лет после Большого Взрыва, когда ее материя успела остыть до температур, при которых могут формироваться холодные облака из газа, внутри которых возникают звезды. Ученые уже несколько десятилетий ищут и изучают свойства подобных галактик в надежде раскрыть их роль в химической эволюции мироздания.

Недавно "Джеймсу Уэббу" удалось обнаружить несколько необычно крупных и при этом упорядоченных спиральных галактик, которые возникли в ранней Вселенной в первый миллиард лет ее существования. Их открытие породило массу споров о корректности существующих теорий эволюции мироздания, подразумевающих, что первые галактики Вселенной были небольшими и необычно турбулентными по сравнению с современным Млечным Путем и его соседями.

Для разрешения этих споров профессор Таккелла подготовили при помощи "Джеймса Уэбба" и проанализировали снимки свыше 272 древних галактик, удаленных на расстояние в 12-13 млрд световых лет и сформировавшихся в первые 1,62 млрд лет существования Вселенной. Ученые проследили за движением газа в этих объектах при помощи камеры NIRCam на борту орбитального телескопа, что позволило им реконструировать форму и изучить общую структуру древних галактик при помощи методов компьютерного моделирования.

Расчеты показали, что ранее открытые упорядоченные спиральные галактики являются редкими исключениями из правил. Большинство древних галактик Вселенной, изученных "Джеймсом Уэббом", обладало небольшими размерами и очень хаотической структурой, что было особенно характерно для самых древних объектов. Это подтверждает общепринятые теории о том, что галактики постепенно становились все более крупными и упорядоченными по мере остывания Вселенной и замедления процессов звездообразования, подытожили ученые.