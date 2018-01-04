Таксист из английского городка узнал, что выиграл в лотерею 27,5 млн евро - ВИДЕО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Сети обсуждают видео, на котором запечатлен 50-летний Амо Райселли из английского города Глостера.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, мужчина стал обладателем джекпота лотереи в размере 24, 5 млн фунтов стерлингов.

На кадрах видео он спрашивает действительно ли это правда.

Отмечается, что житель Великобритании несколько лет назад потерял жену и практически в одиночку заботился о детях и внуках.

Теперь он планирует приобрести несколько дорогих авто, купить большой дом и отпраздновать свой успех в Лас-Вегасе.