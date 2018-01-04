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    Таксист из английского городка узнал, что выиграл в лотерею 27,5 млн евро - ВИДЕО

    Он планирует приобрести несколько дорогих авто и купить большой дом

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Сети обсуждают видео, на котором запечатлен 50-летний Амо Райселли из английского города Глостера.

    Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, мужчина стал обладателем джекпота лотереи в размере 24, 5 млн фунтов стерлингов.

    На кадрах видео он спрашивает действительно ли это правда.

    Отмечается, что житель Великобритании несколько лет назад потерял жену и практически в одиночку заботился о детях и внуках.

    Теперь он планирует приобрести несколько дорогих авто, купить большой дом и отпраздновать свой успех в Лас-Вегасе.

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