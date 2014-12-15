Старшеклассник из Нью-Йорка заработал 72 млн. долларов, играя на бирже

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Старшеклассник из Нью-Йорка заработал 72 млн. долларов, в свободное от учебы время играя на бирже. Об этом сообщила газета New York Post.

Свою стратегию 17-летний Мохаммед Ислам не раскрыл, рассказав лишь, что его кумиром является легендарный американский инвестор Пол Тюдор Джонс, считающийся "королем" трейдеров с Уолл-стрит. По данным журнала Forbes, состояние Джонса оценивается в 4,3 млрд. долларов. Он занимает 108-ю строчку в списке самых богатых американцев.

"Ты больше учишься на своих поражениях, чем на своих успехах", - процитировал подросток своего кумира. По словам Ислама, его вдохновляет умение Джонса не опускать руки и не выходить из игры, даже потеряв тысячи долларов.

Новоиспеченный миллионер рассказал, что в июне следующего года, когда ему исполнится 18 лет и он сможет получить брокерскую лицензию, он с двумя друзьями планирует открыть собственный хедж-фонд. В 2015 году молодые люди рассчитывают заработать не менее 1 млрд. долларов, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

New York Post отмечает, что Ислам уже купил себе автомобиль BMW, однако водительских прав у него нет. Кроме того, он снимает квартиру на Манхэттене, хотя его родители, иммигранты из Южной Азии, пока не разрешают ему там жить.

"Что заставляет мир вертеться? Деньги. Если нет потока денег, то нет инноваций, товаров, инвестиций, экономического роста и рабочих мест", - пояснил Ислам свое решение стать трейдером.