​США высадят астронавтов на астероид в 2025 году

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Космическое ведомство США (NASA) намерено осуществить в 2025 году высадку американских астронавтов на астероид, а точнее на его фрагмент, который будет доставлен на орбиту вокруг Луны.

Как передает Report, об этом сообщил помощник директора NASA Роберт Лайтфут.

По его словам, для этой миссии будет использован новый пилотируемый корабль "Орион", который в 2014 году совершил свой первый испытательный полет, сообщает ТАСС.

NASA определилось со сценарием, по которому планируется осуществить "астероидный проект", сказал Лайтфут. Американские специалисты отказались от идеи доставить на окололунную орбиту целый астероид и решили перетащить туда обломок, или огромный валун, лежащий на его поверхности. Для этого в декабре 2020 года к астероиду, на который падет выбор экспертов, будет направлен автоматический аппарат. Ему предстоит захватить обломок небесного тела в специальную ловушку и доставить его к естественному спутнику Земли. Через пять лет после этого к астероиду отправится "Орион" с астронавтами на борту.

Стоимость проекта оценивается в $1,25 млрд. NASA надеется, что он станет важным этапом в подготовке первого путешествия человека на Марс, которое будет осуществлено в 2030-е годы.