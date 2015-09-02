​Спасатели возобновили эвакуацию животных из зоопарка Уссурийска - ВИДЕО

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Спасатели возобновили приостановленную накануне операцию по спасению животных из подтопленного зоопарка под Уссурийском.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель главка МЧС РФ по Приморью.

Как сообщали, во вторник вечером вертолет Ми-26 перевёз в безопасное место клетку со львом. С наступлением темноты эвакуацию животных приостановили в целях безопасности.

Состояние обитателей зоопарка контролируют ветеринары. Жизни животных ничего не угрожает. Их перевезут в здание цирка, которое находится неподалёку.

Частный зоопарк «Зеленый остров» в Уссурийске затопило 30 августа. Несколько животных погибло от воды и стресса. Следователи завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».