Со дна Волги подняли бронекатер времен Сталинградской битвы с большим количеством боеприпасов - ФОТО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Под Волгоградом со дна Волги подняли бронекатер времен Великой Отечественной войны. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал "Звезда", при подъеме судна присутствовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководители силовых структур региона.

Бронекатер БК-31 был подбит вражескими силами в 1942 году близ острова Голодный во время Сталинградской битвы, два года назад его случайно обнаружил дайвер. Судно было засыпано песком.

Уникальная операция по подъему транспорта заняла несколько недель. Чтобы не повредить бронекатер, его поднимали краном на специально изготовленных стропах. Теперь БК-31 отправят на реставрацию. Вместе с бронекатером были подняты останки трех красноармейцев, личные вещи экипажа, большое количество оружие.