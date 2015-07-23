​СМИ: Путин предлагал министерский пост Берлускони

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В итальянской газете La Stampa появился материал, в котором приводятся слова экс-премьера Сильвио Берлускони о том, что российский президент Владимир Путин предложил ему гражданство и министерский пост, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По версии газеты, Берлускони рассказал об этом на ужине с членами партии "Вперед, Италия" в римском ресторане Consolini.

"Думаю, в Италии меня толкнули на край политической жизни, а вот Путин сказал мне, что готов дать мне гражданство и пост министра экономики", - якобы заявил Берлускони.

Газета не уточняет, какую именно должность имел в виду Берлускони под "министром экономики" - такой должности в российском Кабмине нет.