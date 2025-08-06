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СМИ: Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения

СМИ: Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения Пляжи в разных регионах мира сталкиваются с угрозой существованию из-за эрозии береговой линии, которую сложно остановить в связи с вымыванием песка.
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6 августа 2025 г. 11:36
СМИ: Пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения

Пляжи в разных регионах мира сталкиваются с угрозой существованию из-за эрозии береговой линии, которую сложно остановить в связи с вымыванием песка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Financial Times.

"От Майами до Барселоны и Золотого Побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти береговые линии от размывания в грядущие годы. Часть эрозии происходит по естественным причинам. Ситуацию усугубляют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников", - отмечает издание.

Для восстановления береговой линии искусственно завозится песок. Он служит естественной защитой от затоплений. Однако цена песка растет, а предложение сокращается из-за высокого спроса в сфере строительства и других отраслях. В американском Роданте 11 домов рухнули в океан из-за эрозии берега с 2020 года. Местные власти считают, что на восстановление пляжей потребуется более $40 млн - таких средств у города нет.

Береговая линия Барселоны в год теряет 30 тыс. куб. м песка, что равно объему 12 олимпийских бассейнов, указывает газета. Несмотря на меры по защите от эрозии, некоторые пляжи могут "окончательно исчезнуть", пишет издание/

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Версия на английском языке Beaches worldwide in danger of disappearing

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