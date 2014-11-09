Слухи о скорой отставке президента Италии набирают силу на Апеннинах

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Слухи о том, что президент Италии Джорджо Наполитано в конце года может уйти в отставку, в очередной раз набирают обороты.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", слухи о возможной отставке Наполитано начали активно обсуждаться в политических элитах и СМИ страны несколько месяцев назад в связи с преклонным возрастом президента Республики.

В июле глава государства уже опровергал их, призвав журналистов "не упражняться в преждевременных и слабо обоснованных предположениях и прогнозах" относительно его отставки.

Тем не менее, в последние дни подобные предположения зазвучали с новой силой. В частности, этому поспособствовала статья "Почему Наполитано покинет Квиринальский дворец в конце года", опубликованная в субботнем номере влиятельной римской газеты La Repubblica.

Как отмечает автор заметки, "президент не делал секрета из своего намерения завершить в короткой перспективе свой второй мандат". По мнению журналиста, дата ухода в отставку уже четко определена - конец 2014 года по истечению председательства Италии в Европейском союзе.

"Наполитано устал, и полагает, что имеет на это право", - пишет журналист La Repubblica, который отмечает также, что в июне 2015 года глава государства будет отмечать свой 90-летний юбилей.

Премьер-министр Италии Маттео Ренци, комментируя очередные слухи о возможной отставке президента, сказал, что Наполитано является "гарантией для всей страны" и "очень важным ориентиром".