​Сервис WeChat пригрозил пользователям блокировкой и тюремным сроком

Администрация мессенджера WeChat пригрозила пользователям пожизненной блокировкой аккаунтов за распространение ложной информации об эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении службы безопасности сервиса, виновным также может грозить уголовная ответственность и тюремный срок до семи лет.

"В настоящее время эпидемия пневмонии, вызванная новым коронавирусом, продолжает распространяться по всей стране, что привлекает внимание широкой общественности. В то же время различного рода ложные сообщения из разряда "интернет-слухов" и "как говорят" непрерывно усиливают панику", - говорится в сообщении сервиса.

Администрация WeChat также заявила о том, что предпринимает активные меры по борьбе с распространением ложной информации в мессенджере, и будет частично ограничивать функции замеченных в такой деятельности аккаунтов или же бессрочно блокировать учетные записи за крупные нарушения.

Число активных пользователей WeChat в 2018 году превысило 1 млрд человек, что делает его одним из крупнейших по размеру аудитории приложений в мире.