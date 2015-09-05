​Самый низкорослый человек в мире скончался

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Самый низкорослый человек в мире - непалец Чандра Бахадур Данги ростом 54,6 сантиметра - скончался в четверг на 76-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщила индийская газета The Kathmandu Post.

По данным издания, непалец умер на одном из островов в архипелаге Самоа в Тихом океане. У Данги на минувшей неделе было диагностировано воспаление легких. Его доставили в больницу Паго-Паго - административного центра Американского Самоа. Однако врачам не удалось его вылечить.

Данги был признан самым низкорослым человеком в мире в феврале 2012 года. Его достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. После этого непалец, который никогда не покидал пределов своей деревни, заявил о намерении посетить другие страны.