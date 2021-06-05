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Самую старую женщину в мире обнаружили во время вакцинации от COVID-19

Самую старую женщину в мире обнаружили во время вакцинации от COVID-19 Индийские врачи случайно обнаружили самую старую женщину в мире во время вакцинации от коронавируса нового типа.
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5 июня 2021 г. 08:26
Самую старую женщину в мире обнаружили во время вакцинации от COVID-19
Рехти Бегум

Индийские врачи случайно обнаружили самую старую женщину в мире во время вакцинации от коронавируса нового типа.

Как передает Report, об этом сообщает издание Metro.

Медики проводили выездную вакцинацию на дому в городе Барамул, одной из их пациенток оказалась 124-летняя Рехти Бегум. Женщина показала им карточку, на которой был указан ее возраст. Официального подтверждения этой информации нет, однако врачи сочли ее достоверной.

Найденная случайно Рехти Бегум на шесть лет старше японки Канэ Танаки, которая с 2018 года является старейшим человеком, живущим на Земле. Кроме того, индийская долгожительница старше даже француженки Жанны Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет — она считается старейшей из когда-либо живших людей.

Как рассказали врачи, Рехти Бегум прошла вакцинацию от коронавируса.

Рехти Бегум
Рехти Бегум
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Версия на азербайджанском языке Dünyada ən yaşlı qadın vaksinləmə zamanı aşkarlanıb

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