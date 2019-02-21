Samsung представил первый в мире гнущийся смартфон

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Первый в мире смартфон, оснащенный сгибающимся безрамочным экраном, представила компания Samsung.

Как передаёт Report со ссылкой на РБК, презентация новинки проходит в эти минуты в Сан-Франциско.

Новый смартфон Samsung Galaxy Fold оснащен экраном Infinity Flex Display. Диагональ экрана 7,3 дюйма. Аппарат может складываться в компактное устройство.

Также смартфон имеет сканер отпечатков пальцев, расположенный на торце корпуса, в том месте, где у пользователя обычно располагается большой палец. У аппарата имеется шесть кнопок: три на задней панели, две на внутренней стороне и одна - на лицевой стороне. По словам разработчиков, это позволит использовать во время видеозвонка сразу несколько приложений.