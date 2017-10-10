Российский космонавт: В космосе получаем дозу радиации как работники атомной электростанции

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В космос может полететь каждый, если будет соответствовать перечню критериев, предъявляемых Роскосмосом.

Об этом заявил Report российский космонавт Сергей Рыжиков.

"Быть космонавтом - это призвание. Конечно, это реализация детской мечты, возможность прикоснуться физически, мысленно и духовно к так называемому второму небу. Ну и конечно это реализация тех стремлений, не только моих личных, но и тех людей, которым я очень благодарен - наставников, учителей, педагогов, инструкторов, родных, сослуживцев", - заявил С.Рыжиков.

По его словам, в отличие от советского периода набор в космонавты в России сегодня осуществляется в открытом доступе.

"Подать заявление может каждый, кто удовлетворяет полному перечню критериев, который открыт и находится в общем доступе - по возрасту, антропометрии, образованию, физической подготовке", - сказал космонавт, добавив, что однако, по его мнению, в космос должны летать только профессионалы.

Комментируя вопрос о влиянии политической напряженности в российско-американских отношениях на общении среди космонавтов, С.Рыжиков отметил, что таких проблем нет.

"Как на станции, так и на земле продолжаем не просто сотрудничать, работая с ними, мы продолжаем дружить. У нас теплые, самые благоприятные впечатления в работе, в общении не только с американскими астронавтами, но и с инструкторами, с преподавателями в Хьюстоне. Наша работа - это своего рода пример того, что мы не только можем, но и должны нормально жить, работать вместе и выполнять общие созидающие задачи. Мы ведь все члены одного экипажа, одного космического корабля, который называется "планета Земля", - сказал космонавт.

Говоря о впечатлениях в ходе пребывания в космосе, С.Рыжиков указал, что это большая радость.

"Ощущение невесомости первично - это непривычно и интересно, но она несет за собой негативные последствия. Ощущение красоты от любования планетой было непрестанным, но чувства одиночества не было. Наоборот, мы все радовались каждому прожитому дню на МКС. Вообще космонавты по объему облучения радиации идут как работники атомной электростанции", - добавил космонавт.

С.Рыжиков подчеркнул, что российские астронавты, кроме выполнения определенного церемониала - посещения дома-музея первого космонавта в мире Юрия Гагарина, возложения цветов к могиле деятелей, внесших вклад в развитие советской и российской космонавтики, всегда перед полетом "сидят на дорожку" и смотрят фильм "Белое солнце пустыни".