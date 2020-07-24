Российские ученые создали защищающую от коронавируса ткань

В НИИ физической и органической химии Южного Федерального университета России создан проект обработки тканей и нетканых материалов специальным составом для придания им антивирусных свойств.

В НИИ физической и органической химии Южного Федерального университета России создан проект обработки тканей и нетканых материалов специальным составом для придания им антивирусных свойств.

Как передает Report, об этом сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.

Специалисты покрывают поверхность ткани наноразмерными частицами металлической меди, за счет чего материал приобретает антимикробные свойства. Из такой ткани можно производить маски и защитные костюмы для медиков.

В ЮФУ уже изготовлено несколько лабораторных образцов, попадая на которые вирус, в том числе, КОВИД-19 погибает. Теперь ученые разрабатывают технологию изготовления тканей для пошива медицинских халатов или костюмов для врачей.