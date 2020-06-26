Робот впервые исполнит главную роль в фильме ФОТО

Робот Эрика, наделенный искусственным интеллектом (ИИ), сыграет главную роль в научно-фантастическом фильме.

Как передает Report со ссылкой на The Hollywood Reporter, фильм станет первым, где будет задействован робот в качестве актера.

Бюджет картины составит 70 миллионов долларов.

В ленте будет идти речь об ученом, который обнаружил, как опасна его программа для усовершенствования человеческой ДНК. Он помогает спастись женщине с ИИ, которую сам и создал.

Перед началом съемочного процесса с Эрикой основательно поработали – моделировали движения и поведение.

Съемки картины уже стартовали. В 2019 году были сняты сцены с Эрикой в Японии. Также планируются работы в Европе.

Добавим, что робот Эрика с ИИ был разработан два года назад японскими учеными из Осаки и Киото.