​В Риме установили пятиметровую елку из сумок

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ После успеха прошлогодней коллаборации с Fendi пятизвездочный отель Hotel de Russie вновь установил рождественскую елку, созданную дизайнерами модного дома.

Как передает Report, во дворе римского отеля De Russie, входящего в коллекцию Rocco Forte Hotels, установили пятиметровую рождественскую елку, украшенную золотыми и серебряными сумками Baguette модного дома Fendi.

Рождественская елка FENDI стоит на блестящей базе, на которой среди подарков сидят три птички, вдохновившие Сильвия Вентурини-Фенди на его новую коллекцию сумок QUTWEET.

Вдохновляясь идеей свободы, флорист отеля Hotel De Russie Себастьян Бирингс разработал специальное украшение для зала отеля в виде золотой птичьей клетки.