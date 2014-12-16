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    ​В Риме установили пятиметровую елку из сумок

    После успеха прошлогодней коллаборации с Fendi пятизвездочный отель Hotel de Russie вновь установил рождественскую елку

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ После успеха прошлогодней коллаборации с Fendi пятизвездочный отель Hotel de Russie вновь установил рождественскую елку, созданную дизайнерами модного дома.

    Как передает Report, во дворе римского отеля De Russie, входящего в коллекцию Rocco Forte Hotels, установили пятиметровую рождественскую елку, украшенную золотыми и серебряными сумками Baguette модного дома Fendi.

    Рождественская елка FENDI стоит на блестящей базе, на которой среди подарков сидят три птички, вдохновившие Сильвия Вентурини-Фенди на его новую коллекцию сумок QUTWEET.

    Вдохновляясь идеей свободы, флорист отеля Hotel De Russie Себастьян Бирингс разработал специальное украшение для зала отеля в виде золотой птичьей клетки.  

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