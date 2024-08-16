Рестораны Гонконга будут собирать раковины устриц для производства экологичного цемента

Два гонконгских отеля договорились о том, что их рестораны будут вместе собирать из отходов раковины моллюсков для последующей переработки в цемент. Это сделает производство этого строительного материала более экологичным.

Два гонконгских отеля договорились о том, что их рестораны будут вместе собирать из отходов раковины моллюсков для последующей переработки в цемент. Это сделает производство этого строительного материала более экологичным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета South China Morning Post.

Рестораны отелей Eaton и Langham должны собрать 8 тонн устричных раковин и передать их компании-производителю строительных материалов Green Island Cement. Поскольку раковины на 91% состоят из известняка, такая партия позволит предприятию получить 80% необходимого объема сырья.

Организаторы этой инициативы рассчитывают на то, что скоро к ним присоединятся другие крупные отели и рестораны портового города, где блюда из моллюсков являются очень популярными среди жителей и туристов. В прошлом году Гонконг импортировал 3,3 тыс. тонн устриц. Большая часть таких отходов направляется на свалки.

Руководство Green Island Cement сообщило, что оно прорабатывало возможность использования останков моллюсков как сырья еще 20 лет назад. Однако в то время они отказались от этой инициативы, так как это потребовало наладить линию по очистке раковин от мяса и грязи.